Взятый ранее в плен в Мариуполе и приговоренный к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР) британский наёмник Эйден Аслин командует взводом украинских боевиков в Артёмовске (Бахмуте). Об этом пишет журналист Сергей Мардан в своём Telegram-канале.
Ранее в Сети появилось видео, где иностранный наёмник (Аслин) командует украинскими военными, которые переносят раненого боевика с линии фронта. На этом видео за кадром слышна англоязычная речь.
Суд в ДНР приговорил наёмника к смертной казни в июне прошлого года, а в сентябре он вместе с другими пленными иностранцами был обменян на украинского политика Виктора Медведчука.
В начале ноября Аслин вместе с ещё одним британским наёмником Шоном Пиннером вернулся на Украину. Он пообещал не брать в руки оружие, а работать военным корреспондентом, снимая ролики для своего YouTube-канала, заключил журналист.
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