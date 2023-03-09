Взводом солдат ВСУ в Бахмуте командует приговорённый в ДНР к смертной казни британец Эйден Аслин

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Взятый ранее в плен в Мариуполе и приговоренный к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР) британский наёмник Эйден Аслин командует взводом украинских боевиков в Артёмовске (Бахмуте). Об этом пишет журналист Сергей Мардан в своём Telegram-канале.

Ранее в Сети появилось видео, где иностранный наёмник (Аслин) командует украинскими военными, которые переносят раненого боевика с линии фронта. На этом видео за кадром слышна англоязычная речь.

Суд в ДНР приговорил наёмника к смертной казни в июне прошлого года, а в сентябре он вместе с другими пленными иностранцами был обменян на украинского политика Виктора Медведчука.

В начале ноября Аслин вместе с ещё одним британским наёмником Шоном Пиннером вернулся на Украину. Он пообещал не брать в руки оружие, а работать военным корреспондентом, снимая ролики для своего YouTube-канала, заключил журналист.