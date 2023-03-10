Украинские силовики продавали оружие иностранцам в Купянске, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Примечательно, что вооружение воровали прямо с передовой.
По факту хищения оружия начали проверку спецслужбы Незалежной. Как подчеркнул Марочко, "потерянное" вооружение списывали как утраченное в бою и продавали иностранцам.
"Представители прокуратуры, совместно с сотрудниками СБУ ведут расследование по фактам хищения оружия и боеприпасов в подразделениях, несущих службу на передовых позициях", — пояснил подполковник ЛНР РИА Новости.
В продажу шли и боеприпасы. Как подчеркнул Марочко, часть проданного оружия прислали киевскому режиму страны НАТО в качестве военной помощи.
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