Вооружённые силы России продолжают специальную военную операцию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые бои.
Газета Postimees сообщила и гибели бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака. Он был уничтожен в результате огня российской артиллерии.
Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона с осени прошлого года.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска. В арсенале российских военных имелись коммерческие квадрокоптеры, которые позволили выявить и уничтожить позиции противника.
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