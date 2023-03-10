Postimees: в Артёмовске ВС РФ уничтожен первый эстонский наёмник ВСУ Иво Юрак

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают специальную военную операцию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые бои.

Газета Postimees сообщила и гибели бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака. Он был уничтожен в результате огня российской артиллерии.

Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона с осени прошлого года.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска. В арсенале российских военных имелись коммерческие квадрокоптеры, которые позволили выявить и уничтожить позиции противника.