Орбан заявил, что конфликт на Украине приближает человечество к Третьей мировой войне

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сейчас то самое время, когда мир очень близок к тому моменту, когда украинский конфликт перерастёт в Третью мировую войну. Такое мнение высказал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что человечество год назад ещё имело надежды, что локальная ситуация на Украине не станет масштабной. Но сейчас становится понятно, что конфликт оказался беспощадным и жестоким, сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Кроме того, если какая-то из стран НАТО или ЕС направит на Украину свои войска, то мировая война не за горами, высказал опасение Орбан.

Ранее сообщалось, что Третья мировая может начаться с русских танков в Киеве.