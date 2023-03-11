РВ: "Солнцепёки" десантников ВС РФ обрушили море огня на оборону ВСУ у Кременной

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны РФ показало работу тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" на фронте у населённого пункта Кременная в ЛНР. Российские десантники обрушивают море огня на оборону украинских войск.

"Солнцепёки" выжигают позиции противника термобарическими снарядами. Огонь по обнаруженным укреплениям ВСУ корректирую операторы БПЛА, отмечают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Ранее бойцы ВДВ ВС РФ выследили и уничтожили отряд боевиков ВСУ в лесах у Кременной. Видео жёсткого стрелкового боя появилось в Сети.