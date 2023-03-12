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MWM: ВКС РФ успешно применяют самую дальнобойную ракету в мире в ходе СВО на Украине

1:22
Силовые структуры

Российская армия использует в ходе спецоперации на Украине самую дальнобойную в мире ракету класса "воздух-воздух". Об этом заявили американские военные эксперты.

MWM: ВКС РФ успешно применяют самую дальнобойную ракету в мире в ходе СВО на Украине

Аналитики назвали ракету Р-37М одним из самых эффективных средств противовоздушной обороны России. Боеприпас разработан специально для истребителей МиГ-31. Однако сейчас Р-37М используется для оснащения новейших самолётов Су-57. Этот тандем отлично зарекомендовал себя во время реальных боевых действий.

Сама ракета ценится за большую дальность, которая составляет 400 км, большую боеголовку весом 60 кг и скорость 6 Махов. Это обеспечило сильное преимущество перед лучшей ракетой класса "воздух-воздух" ВВС США AIM-120D, которая имеет гораздо более скромную дальность полёта в 160 км, указали эксперты.

"МиГ-31 и Су-57, использующие гиперзвуковую ракету большой дальности Р-37М, поразили украинские самолёты на расстоянии более 200 км от безопасного российского воздушного пространства", — подчеркнули аналитики Military Watch Magazine (MWM).

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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