Российская армия использует в ходе спецоперации на Украине самую дальнобойную в мире ракету класса "воздух-воздух". Об этом заявили американские военные эксперты.
Аналитики назвали ракету Р-37М одним из самых эффективных средств противовоздушной обороны России. Боеприпас разработан специально для истребителей МиГ-31. Однако сейчас Р-37М используется для оснащения новейших самолётов Су-57. Этот тандем отлично зарекомендовал себя во время реальных боевых действий.
Сама ракета ценится за большую дальность, которая составляет 400 км, большую боеголовку весом 60 кг и скорость 6 Махов. Это обеспечило сильное преимущество перед лучшей ракетой класса "воздух-воздух" ВВС США AIM-120D, которая имеет гораздо более скромную дальность полёта в 160 км, указали эксперты.
"МиГ-31 и Су-57, использующие гиперзвуковую ракету большой дальности Р-37М, поразили украинские самолёты на расстоянии более 200 км от безопасного российского воздушного пространства", — подчеркнули аналитики Military Watch Magazine (MWM).
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