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CБУ окончательно подтвердила личность боевика ВСУ, расстрелянного после слов "Слава Украине"

1:18
Силовые структуры

Служба безопасности Украины (СБУ) окончательно подтвердила личность солдата, которого якобы расстреляли на камеру после слов "Слава Украине"

CБУ окончательно подтвердила личность боевика ВСУ, расстрелянного после слов "Слава Украине"

Им оказался снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

"Окончательно подтвердить данные удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и побратимами погибшего, а также обработки фото- и видеоматериалов", — говорится в заявлении ведомства.

СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео — именно Мациевский. Боевик был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населённого пункта Красная Гора в Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

По данным военных корреспондентов "Русской весны", опубликованное видео "казни" является постановкой. Выстрелы были холостыми, поскольку ветки сзади не повредились.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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