Киев угрожает Западу: "Не возьмёте в НАТО — создадим ядерное оружие"

Украина должна добиться не просто вступления в альянс НАТО, но и предоставления в её полное пользование сотен единиц ядерных боеголовок для применения их против РФ.

Об этом сообщил украинский военный эксперт Роман Свитан.

"У нас должны быть свои носители ядерного оружия, как минимум бомбы Б61-12, а это планирующие бомбы с ядерной начинкой. У нас около сотни точно должно быть. И мы должны сами принимать решение по их использованию. То есть, возврат к ядерному статусу в рамках НАТО", — в эфире "5 канала" сказал полковник в отставке.

И если эти условия Запад не выполнит, то Киев сам создаст ядерное оружие, отметил Свитан. По его словам, однозначно нужен возврат ядерного статуса, а далее существование с теми частями Российской Федерации, на которые она якобы развалится.