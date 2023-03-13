Юрист об указе Путина о расширении задач и прав военкоматов: лазейки позволяли скрываться за границей

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Путин подписал указ, расширяющий задачи и права военкоматов. Юрист Дмитрий Краснов объяснил, что изменится в работе военных комиссариатов.

Почётный адвокат РФ Дмитрий Краснов считает, что система военкоматов в России находится в плачевном состоянии. Он отметил, что проблемы выявились в ходе проведения частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что мужчина, грозивший взорвать гранату в военкомате, оказался мобилизованным.

Стало понятно, что в стране нет нормальных информационных баз с данными призывников. Кроме того, были лазейки, позволяющие мужчинам, подлежащим мобилизации, скрываться за границей без наступления правовых последствий.

"В ходе частичной мобилизации были допущены перегибы на местах, а ряд военкомов оказались сняты", — цитирует слова Краснова Общественная Служба Новостей.

Юрист отметил, что армия состоит из призывников, добровольцов, мобилизованных и участников ЧВК. По его словам, эти категории нуждаются в правовом статусе, так как от этого зависит получение льгот, пенсий и других социальных гарантий.

Краснов объяснил, что военкоматам необходимо расширение полномочий.

"Например, собирать информацию о жене и детях служащего в армии гражданина, ставить их на учет, чтобы государство могло как-то позаботиться о них", — отметил Краснов.