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Замглавы Новокаховской ВГА Виталия Гура попытались подорвать в автомобиле

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Силовые структуры

На заместителя главы Новокаховской ВГА Виталия Гура совершена попытка покушения. Неизвестные преступники пытались взорвать автомобиль, на котором ездит чиновник.

Замглавы Новокаховской ВГА Виталия Гура попытались подорвать в автомобиле

Инцидент произошёл 13 марта. Автомобиль Гура припарковался рядом со столовой "Смачна краина" в Новой Каховке. Практически сразу же раздался взрыв. В итоге замглавы военно-гражданской администрации получил ранения, и его доставили в больницу.

Отметим, что в августе в СМИ появилась информация о якобы убийстве Виталия Гура. Позже выяснилось, что покушение было инсценировано ФСБ. Таким образом силовики вычисляли реальных украинских диверсантов.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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