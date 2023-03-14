Замглавы Новокаховской ВГА Виталия Гура попытались подорвать в автомобиле

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На заместителя главы Новокаховской ВГА Виталия Гура совершена попытка покушения. Неизвестные преступники пытались взорвать автомобиль, на котором ездит чиновник.

Инцидент произошёл 13 марта. Автомобиль Гура припарковался рядом со столовой "Смачна краина" в Новой Каховке. Практически сразу же раздался взрыв. В итоге замглавы военно-гражданской администрации получил ранения, и его доставили в больницу.

Отметим, что в августе в СМИ появилась информация о якобы убийстве Виталия Гура. Позже выяснилось, что покушение было инсценировано ФСБ. Таким образом силовики вычисляли реальных украинских диверсантов.