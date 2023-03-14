На заместителя главы Новокаховской ВГА Виталия Гура совершена попытка покушения. Неизвестные преступники пытались взорвать автомобиль, на котором ездит чиновник.
Инцидент произошёл 13 марта. Автомобиль Гура припарковался рядом со столовой "Смачна краина" в Новой Каховке. Практически сразу же раздался взрыв. В итоге замглавы военно-гражданской администрации получил ранения, и его доставили в больницу.
Отметим, что в августе в СМИ появилась информация о якобы убийстве Виталия Гура. Позже выяснилось, что покушение было инсценировано ФСБ. Таким образом силовики вычисляли реальных украинских диверсантов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.