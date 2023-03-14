Представители конгресса США объяснили, почему передача истребителей Украине нецелесообразна.
Представитель демократов Адам Смит из Вашингтона считает, что даже при трате существенных ресурсов США сумеют в лучшем случае перебросить для нужда ВСУ несколько боеспособных истребителей F-16.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставка истребителей Киеву будет означать прямое участие НАТО в конфликте.
По словам Смита, этот процесс займёт год или восемь месяцев.
"Потому что вам нужно не просто обучать пилотов; вам нужно обучать механиков, у вас должны быть аэродромы, которые могут принять F-16, и у вас должны быть запасные части, чтобы заставить его работать", — цитирует слова Смита argumenti.ru.
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