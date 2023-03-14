В Конгрессе США рассказали о трудностях передачи Украине истребителей западного образца

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители конгресса США объяснили, почему передача истребителей Украине нецелесообразна.

Представитель демократов Адам Смит из Вашингтона считает, что даже при трате существенных ресурсов США сумеют в лучшем случае перебросить для нужда ВСУ несколько боеспособных истребителей F-16.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставка истребителей Киеву будет означать прямое участие НАТО в конфликте.

По словам Смита, этот процесс займёт год или восемь месяцев.

"Потому что вам нужно не просто обучать пилотов; вам нужно обучать механиков, у вас должны быть аэродромы, которые могут принять F-16, и у вас должны быть запасные части, чтобы заставить его работать", — цитирует слова Смита argumenti.ru.