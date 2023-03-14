Штурмовики ЧВК "Вагнер" показали, как выглядит АЗОМ изнутри

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Недавно цех предприятия "Востокмаш" перешел под контроль ЧВК "Вагнер". Бойцы показали, как выглядит помещение изнутри.

Первое видео с территории "Артемовского завода по обработке цветных металлов" публикует телеграм-канал "Разгрузка Вагнера". На кадрах можно увидеть разрушенную в результате артиллерийских обстрелов кровлю и многочисленные повреждения здания — следы ожесточенных боев. Закадровый голос поясняет, что съемка ведется в сталелитейном цеху, а рядом расположены плавильные печи.

"Востокмаш" находится на обширной территории завода АЗОМ, за который продолжаются ожесточенные бои. Известно, что подразделения ВСУ ежедневно получают боеприпасы в достаточном количестве, в связи с чем продолжают накрывать позиции "Оркестра" плотным огнем. Тем не менее, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают двигаться вперед.