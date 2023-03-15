Пилот Хемптон предложил Киеву нанять лётчиков в США для управления истребителями F-16

Американский пилот Дэн Хемптон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому задуматься над тем, чтобы нанять военных лётчиков в США для управления истребителями F-16.

В беседе с украинским изданием "Голос Америки" он отметил, что у Киева осталось очень мало времени на обучение украинских пилотов. По его словам, в Соединённых Штатах есть профессиональные лётчики, готовые участвовать в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Необходимое решение для украинского правительства — нанять частных подрядчиков, действующих пилотов F-16", — считает Хемптон.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что передача боевых самолётов F-16 киевскому режиму будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт на Украине.