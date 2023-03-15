Украинские Telegram-каналы заявили, что войска киевского режима "отбросили" российскую армию на Авдеевском направлении в районе населённого пункта Невельское. По их данным, ВСУ провели "успешную контратаку" и смогли продвинуться в регионе.
Однако военные корреспонденты "Русской весны" опровергли подобные сообщения и подчеркнули, что опубликованное видео является устаревшим. Кадры были сняты в самом начале наступления ВС РФ на Авдеевском направлении.
На данный момент российские войска продолжают взламывать эшелонированную оборону противника. Прорываться штурмовым группам помогают артиллеристы, миномётчики и танкисты, отметили военкоры.
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Армия России накрыла огнём колонну ВСУ.