Newsweek: в США боятся, что РФ получит доступ к технологиям НАТО, подняв обломки БПЛА MQ-9

Подполковник американской армии в отставке Александр Виндман выразил беспокойство в связи с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 производства США в районе Крымского полуострова. Об этом пишет Newsweek.

По словам ветерана ВС США, российские военнослужащие, завладев частями упавшего дрона, получат доступ к технологиям Запада.

"Я обеспокоен из-за того, что у РФ много шансов поднять обломки из моря и воспользоваться нашими технологиями", — указал Виндман.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм обвинил президента США Джо Байдена в том, что он никак не реагирует на инцидент с беспилотником MQ-9. Как подчеркнул политик, Белый дом должен был отдать приказ Военно-воздушным силам "сбивать российские самолёты".