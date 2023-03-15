Подполковник американской армии в отставке Александр Виндман выразил беспокойство в связи с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 производства США в районе Крымского полуострова. Об этом пишет Newsweek.
По словам ветерана ВС США, российские военнослужащие, завладев частями упавшего дрона, получат доступ к технологиям Запада.
"Я обеспокоен из-за того, что у РФ много шансов поднять обломки из моря и воспользоваться нашими технологиями", — указал Виндман.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм обвинил президента США Джо Байдена в том, что он никак не реагирует на инцидент с беспилотником MQ-9. Как подчеркнул политик, Белый дом должен был отдать приказ Военно-воздушным силам "сбивать российские самолёты".
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