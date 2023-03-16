Полянский: Россия и Украина находятся на пороге важных событий не в пользу Киева

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Москва и Киев находятся на пороге серьёзных событий на линии боевого соприкосновения, которые будут разворачиваться не в пользу украинской армии. Об этом сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он охарактеризовал положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Артёмовском направлении как "крайне плачевное". По его словам, украинские войска сталкиваются с большими потерями. Дипломат также добавил, что из-за неблагоприятных погодных условий националисты редко обращаются к тяжёлой технике.

"Считаю, мы находимся накануне серьёзных военных событий не в пользу Украины", — подчеркнул Полянский в эфире Kim Iversen show.

Как пояснил зампостпреда РФ при ООН, киевский режим пытается организовать контрнаступление для продолжения поставок оружия от западных государств. При этом дипломат выразил сомнение в способности ВСУ провести успешные атаки на разных направлениях.