Ходаковский: боевики ВСУ пытаются "наказать" ВС РФ после ответных ударов

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевые действия и героизм являются несовместимыми понятиями. Героизм состоит из "набора свойств поступка" и создаётся в невоенной среде для придания некоторого "романтизма". Однако в реальности подвиг выглядит совсем не привлекательно. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

"Всё было пасмурно и серо, и лес стоял, как неживой", — описал он ощущения во время боёв.

Когда была задача наступать — российские войска наступали. Однако сейчас задача ВС РФ состоит в обороне, указал комбат. Он подчеркнул, что боевики ВСУ ежедневно наносят удары, русские солдаты отвечают тем же, после чего противник пытается их "наказать".

"Вчера потеряли парня из футбольных фанатов — осколок от снаряда. Довезли быстро — всё-таки чему-то научились, — но кусок металла проделал внутри человека такой путь, что не оставил шансов", — рассказал Ходаковский в своём Telegram-канале.