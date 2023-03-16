Предпосылок для скорого вывода украинских войск из Артёмовска не наблюдается. Об этом заявил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В эфире канала "Россия 24" он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается спасать своих военнослужащих на Артёмовском направлении.
"При этом стоит отметить, что мы видим накопление определённых сил в Часовом Яре", — добавил Пушилин.
По его словам, ситуация в районе Артёмовска остаётся напряжённой.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский проинформировал, что Киев не может начать контрнаступление на Артёмовском направлении из-за неблагоприятных погодных условий.
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