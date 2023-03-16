Пушилин: Киев не собирается выводить войска из Артёмовска и копит силы в Часовом Яре

0:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Предпосылок для скорого вывода украинских войск из Артёмовска не наблюдается. Об этом заявил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В эфире канала "Россия 24" он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается спасать своих военнослужащих на Артёмовском направлении.

"При этом стоит отметить, что мы видим накопление определённых сил в Часовом Яре", — добавил Пушилин.

По его словам, ситуация в районе Артёмовска остаётся напряжённой.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский проинформировал, что Киев не может начать контрнаступление на Артёмовском направлении из-за неблагоприятных погодных условий.