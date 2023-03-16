CNN напомнило о самом кровопролитном столкновении РФ и США на фоне инцидента в Чёрном море

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Инцидент с американским дроном MQ-9 над Чёрным морем привёл к разговорам об обострении конфликта между США и Россией. Несмотря на это, конфронтация между двумя ядерными державами может быть намного опаснее, но это до сих пор не приводило к прямому военному столкновению, напоминает CNN.

Например, во время войны в Сирии в феврале 2018 года, американские войска на востоке страны столкнулись с наступающими на их базу силами, которые включали в себя российских наёмников. В ответ на это ВС США нанесли удары с воздуха и артиллерии, в результате которых десятки солдат были убиты.

Хотя это было самым кровопролитным столкновением между американскими войсками и российскими наёмниками со времени окончания холодной войны, оно не привело к эскалации конфликта. В то время правительство России отрицало наличие группы наемников, а репортажи о битве подчеркнули существование "линии деконфликтации" между американскими и российскими военными, которая была призвана минимизировать риск непреднамеренной эскалации.

После начала СВО на Украине линия по недопустимости прямого конфликта между Россией и США осталась со стороны обоих государств. Но после того, как Пентагон начал прямые поставки наступательного вооружения Украине, ВС РФ всё жёстче отвечают американским военным. Возможно, такие действия Москвы направлены на то, чтобы остудить горячие головы в Вашингтоне.