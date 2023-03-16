Леонков: после Артёмовска ВС РФ разобьют артиллерию Славянска

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Когда прошлым летом армия России пыталась взять Славянск, это не удалось, поскольку ВСУ прятали артиллерию за возвышенностью и вели огонь с закрытых позиций.

Найти их орудия контрбатарейщики не могли, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Однако если ВС РФ после Артёмовска пойдут на Константиновку через Часов Яр, то артиллеристы неонацистов, которые прятались за естественным рельефом, станут гораздо более уязвимы.

Им придётся отходить, ибо лишних стволов у ВСУ нет. А Запад не в состоянии пополнить уничтожаемую ВС РФ артиллерию. Поэтому армия Украины пытается эвакуировать подбитые орудия и ремонтировать их, цитирует аналитика издание "Украина.ру".

Ранее в Запорожье украинские войска после артиллерийской и авиаподготовки предприняли неудачную разведку боем у позиций российской армии на Пологовском и Ореховском участках.