Экс-советник Кучмы заявил о взрыве ситуации на Украине из-за действий Зеленского

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-за узурпации власти президентом Украины Владимиром Зеленским ситуация в стране находится на грани революционного взрыва. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он считает, что политическая система на Украине разгромлена, а верхушка узурпировала власть, отобрав её у народа. Экс-советник напомнил также и о тяжёлом положении в экономике.

Все эти факторы, по мнению Соскина, говорят о приближении революционного коллапса и взрыва в стране и делают ситуацию неуправляемой.