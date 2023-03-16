Из-за узурпации власти президентом Украины Владимиром Зеленским ситуация в стране находится на грани революционного взрыва. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Он считает, что политическая система на Украине разгромлена, а верхушка узурпировала власть, отобрав её у народа. Экс-советник напомнил также и о тяжёлом положении в экономике.
Все эти факторы, по мнению Соскина, говорят о приближении революционного коллапса и взрыва в стране и делают ситуацию неуправляемой.
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