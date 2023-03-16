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Экс-советник Кучмы заявил о взрыве ситуации на Украине из-за действий Зеленского

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Силовые структуры

Из-за узурпации власти президентом Украины Владимиром Зеленским ситуация в стране находится на грани революционного взрыва. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Экс-советник Кучмы заявил о взрыве ситуации на Украине из-за действий Зеленского

Он считает, что политическая система на Украине разгромлена, а верхушка узурпировала власть, отобрав её у народа. Экс-советник напомнил также и о тяжёлом положении в экономике.

Все эти факторы, по мнению Соскина, говорят о приближении революционного коллапса и взрыва в стране и делают ситуацию неуправляемой.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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