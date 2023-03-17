Экс-президент США Дональд Трамп призвал прекратить боестолкновения на Украине, которые могут перерасти в глобальное противостояние.
В социальной сети Truth Social он отметил, что Запад, продолжая участвовать в прокси-конфликте, создаёт напряжённую ситуацию в мире. По его словам, американские политики должны предпринять все усилия для немедленного прекращения боёв.
"Мы рискуем начать глобальную войну. Это главная проблема", — считает Трамп.
Как пояснил бывший американский президент, все страны мира заинтересованы в возобновлении дипломатических переговоров по украинскому вопросу.
Ранее Трамп порекомендовал задуматься о смене власти в Белом доме, а не в Кремле. Политик убеждён: это "гораздо важнее" в условиях сложной мировой обстановки.
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