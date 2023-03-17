На вооружение Отдельного боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" поступили экспериментальные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Камертон".
Боец с позывным "Арни" оценил новую разработку и отметил, что техника доказывает свою эффективность. Во время работы "Камертона" беспилотники противника теряют сигнал и не могут пролетать над участком, где размещены позиции ВС РФ.
"Птицы" теряют сигнал и не могут работать над нашим районом", — указал военнослужащий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.