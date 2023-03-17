Бойцы ОТБФ "Каскад" закрывают небо для дронов ВСУ комплексами "Камертон"

На вооружение Отдельного боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" поступили экспериментальные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Камертон".

Боец с позывным "Арни" оценил новую разработку и отметил, что техника доказывает свою эффективность. Во время работы "Камертона" беспилотники противника теряют сигнал и не могут пролетать над участком, где размещены позиции ВС РФ.

"Птицы" теряют сигнал и не могут работать над нашим районом", — указал военнослужащий.