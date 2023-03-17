Сальдо: российские разведчики работают на правом берегу Херсонской области

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На правом берегу Херсонской области постоянно работают российские разведчики, несмотря на то, что эта территория по-прежнему контролируется Киевом. Такой информацией поделился врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Врио главы Херсонской области подчеркнул, что разведчики ВС РФ доставляют противнику немало неприятностей.

"Наши разведчики регулярно проникают на правый берег и наносят там урон противнику", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

А что касается левобережной части региона, система слежения за перемещениями ВСУ и отражения их атак работает чётко и слаженно, что обеспечивает области, находящейся под контролем РФ, безопасность.

"Враг не пройдет", — пообещал Сальдо.