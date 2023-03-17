Член Комитета по обороне Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал активизацию раздачи повесток в регионах. Он подтвердил в беседе с Mash, что повестки действительно раздают, но в основном бывшим военнослужащим и контрактникам.
По словам политика, цель актуализировать списки, переписать, проверить здоровье и предложить новый контракт.
Кроме того, есть приказ главнокомандующего увеличить численность срочников. Чтобы сформировать "мощную и сильную армию, которая будет способна дать отпор любому агрессору". Акцент делается на сухопутных войсках, добавил генерал.
Очередной волны мобилизации не планируется — ни в этом году, ни в следующем, заявил он, отметив, что только если "не произойдёт чего-нибудь экстраординарного". Но такой мобилизации, как была осенью, точно не будет, заключил собеседник Telegram-канала.
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