Генерал Соболев о раздаче повесток в регионах: новой волны мобилизации не планируется

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Член Комитета по обороне Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал активизацию раздачи повесток в регионах. Он подтвердил в беседе с Mash, что повестки действительно раздают, но в основном бывшим военнослужащим и контрактникам.

По словам политика, цель актуализировать списки, переписать, проверить здоровье и предложить новый контракт.

Кроме того, есть приказ главнокомандующего увеличить численность срочников. Чтобы сформировать "мощную и сильную армию, которая будет способна дать отпор любому агрессору". Акцент делается на сухопутных войсках, добавил генерал.

Очередной волны мобилизации не планируется — ни в этом году, ни в следующем, заявил он, отметив, что только если "не произойдёт чего-нибудь экстраординарного". Но такой мобилизации, как была осенью, точно не будет, заключил собеседник Telegram-канала.