Матвийчук: НАТО как огня боится зенитно-ракетных комплексов С-400

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Калининградской области размещены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые являются настоящим кошмаром для НАТО. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Таким образом эксперт прокомментировал учения США, в ходе которых отрабатывался ракетный удар по Балтийскому флоту и Калининграду посредством американского межконтинентального стратегического бомбардировщика B-52H.

Матвийчук подчеркнул, что США не смогут нанести на российскому региону ядерный удар, даже если очень захотят.

"В Калининграде развернуты С-400. Для НАТО это самое страшное, что можно было придумать. Как только западные самолеты начинают барражировать над Балтикой, включаются наши комплексы и говорят: "Здравствуйте", — отметил Матвийчук в разговоре с "ПолитРоссией".

Также эксперт призвал не забывать, что помимо С-400, на вооружении Балтийского флота есть проверенные системы ПВО — С-300, "Оса" и "Ока", которые также надежно защищают регион.

Ранее ядерный бомбардировщик B-52H США выполнил имитацию ракетного удара по Калининграду. Самолет подлетел с этой целью к Калининградской области на расстояние в 200 км.