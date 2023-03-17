Симоньян пригрозила ракетным ударом в случае ареста Путина: Сколько там составит подлётное время

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Маргарита Симоньян рассказала, как отреагирует Россия на арест Владимира Путина.

Глава RT уверена, что страна, которая покусится на свободу президента РФ, поплатится за свои действия.

"Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлётное время до её столицы", — написала телеведущая в своём микроблоге.

Ранее правозащитник Владимир Новицкий, коммментируя решение Гаагского суда арестовать Путина, объяснил, что Россия с Соединёнными Штатами находится "в одной лодке".