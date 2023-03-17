Маргарита Симоньян рассказала, как отреагирует Россия на арест Владимира Путина.
Глава RT уверена, что страна, которая покусится на свободу президента РФ, поплатится за свои действия.
"Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлётное время до её столицы", — написала телеведущая в своём микроблоге.
Ранее правозащитник Владимир Новицкий, коммментируя решение Гаагского суда арестовать Путина, объяснил, что Россия с Соединёнными Штатами находится "в одной лодке".
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