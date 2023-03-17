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Симоньян пригрозила ракетным ударом в случае ареста Путина: Сколько там составит подлётное время

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Силовые структуры

Маргарита Симоньян рассказала, как отреагирует Россия на арест Владимира Путина.

Симоньян пригрозила ракетным ударом в случае ареста Путина: Сколько там составит подлётное время

Глава RT уверена, что страна, которая покусится на свободу президента РФ, поплатится за свои действия.

"Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлётное время до её столицы", — написала телеведущая в своём микроблоге.

Ранее правозащитник Владимир Новицкий, коммментируя решение Гаагского суда арестовать Путина, объяснил, что Россия с Соединёнными Штатами находится "в одной лодке".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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