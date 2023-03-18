Российские военные нанесли удар по расположению иностранных наёмников, воюющих за ВСУ, во временном оккупированном Киевом городе Запорожье. Об этом сообщил политик Владимир Рогов в субботу. По его информации, уничтожены десятки боевиков.
Удар был нанесён рано утром по ресторанному комплексу "Моника Беллуччи", который находится на территории элитного жилого комплекса "Ренессанс". Здесь была одна из основных баз для элиты из "Иностранного легиона", где как раз располагались иностранные наёмники и инструкторы, заметил политик.
Количество тел боевиков, которые достали из-под завалов, уже исчисляется десятками, добавил Рогов в своём Telegram-канале.
Ранее боевик ВСУ рассказал, как российский мобилизованный в одиночку захватилопорник противника и взял в плен солдат.
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