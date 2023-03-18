Бойцы из 110-й бригады ДНР в ходе наступления под Авдеевкой при штурме опорных пунктов захватили в плен боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Они попросили прощения у детей Донбасса за преступления киевского режима, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
"Дети Донбасса, простите меня за всё. Слава Украине в составе России", — говорит на видео Сергей Воловенко.
Практически то же самое повторил и другой пленный Леонид Дыхненко.
Ранее боевик ВСУ рассказал, как его и других всушников в одиночку взял в плен мобилизованный ВС РФ Александр Мальцев.
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