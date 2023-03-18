РВ: захваченные в плен под Авдеевкой боевики ВСУ попросили прощения у детей Донбасса

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы из 110-й бригады ДНР в ходе наступления под Авдеевкой при штурме опорных пунктов захватили в плен боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Они попросили прощения у детей Донбасса за преступления киевского режима, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

"Дети Донбасса, простите меня за всё. Слава Украине в составе России", — говорит на видео Сергей Воловенко.

Практически то же самое повторил и другой пленный Леонид Дыхненко.

Ранее боевик ВСУ рассказал, как его и других всушников в одиночку взял в плен мобилизованный ВС РФ Александр Мальцев.