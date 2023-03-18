Офицер разведки Скотт Риттер: план по смещению Владимира Путина привел США к провалу в конфликте на Украине

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Соединённые Штаты Америки планировали осуществить государственный переворот в России с помощью конфликта на Украине. Но Вашингтон просчитался, заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

"Тот кто думает, что у нас может получиться сместить Владимира Путина, просто ничего не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом", — сказал офицер.

Также США хотели ослабить российские войска. Однако все планы Запада рухнули. Во время спецоперации россияне стали активно поддерживать своего президента, а армия лишь улучшает свои позиции, укрепляя военно-промышленный комплекс, в то время как страны НАТО ощущают нехватку боеприпасов из-за военной помощи ВСУ, заключил Риттер.