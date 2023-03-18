Politico: нехватка боеприпасов и их производство для ВСУ ведут к расколу НАТО

Обозреватель Politico Лили Байер считает, что НАТО ждёт раскол из-за боеприпасов, которые передают для нужд ВС Украины, в то время как их производство становится сложным.

"Поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят обещания внести вклад в новые планы альянса", — отметила она.

Байер считает, что альянсу необходимо убедить некоторые страны НАТО повысить свои расходы на оборону и предоставить боеприпасы, оборудование и дорогостоящее оружие.

Обозреватель обращает внимание, что производство снарядов займёт много времени. Кроме того, необходимо найти те компании, которые смогут в короткие сроки производить качественные боеприпасы. А это может стать ударом для НАТО.

Серьёзность вопроса отметил и генсек альянса Йенс Столтенберг, сказав, что работа по производству активизирована, и признав проблему.

"Нынешние темпы потребления по сравнению с текущими темпами производства боеприпасов не являются устойчивыми", — приводит слова генерального секретаря Байер.

Автор материала заявила, что главное испытание для Североатлантического альянса наступит уже нынешним летом, когда 30 лидеров стран НАТО прибудут на встречу в Литву.