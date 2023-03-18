"Бешеные псы" из Сибири устроили ад для ВСУ у Кременной: "Солнцепёки" и РСЗО сожгли врага

Сибирское подразделение "Бешеные псы" устроили настоящий огненный ад для националистов у Кременной.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Солнцепёки" и реактивные системы залпового огня сожгли технику и позиции ВСУ.

"Отважные" продолжают наступление у Сватово-Кременной. Перед атаками штурмовиков на позиции украинской армии обрушивается огненный вихрь.

Бойцы из Сибири разбили 25-ю бригаду десанта ВСУ в лесу западнее Червонопоповки и вышли на господствующие высоты.

Под натиском нашего десанта боевики ВСУ бежали, понеся немалые потери. Только за сутки убито свыше 100 боевиков и уничтожено 10 единиц военной техники.