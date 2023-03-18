Сибирское подразделение "Бешеные псы" устроили настоящий огненный ад для националистов у Кременной.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Солнцепёки" и реактивные системы залпового огня сожгли технику и позиции ВСУ.
"Отважные" продолжают наступление у Сватово-Кременной. Перед атаками штурмовиков на позиции украинской армии обрушивается огненный вихрь.
Бойцы из Сибири разбили 25-ю бригаду десанта ВСУ в лесу западнее Червонопоповки и вышли на господствующие высоты.
Под натиском нашего десанта боевики ВСУ бежали, понеся немалые потери. Только за сутки убито свыше 100 боевиков и уничтожено 10 единиц военной техники.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.