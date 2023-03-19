РИА Новости: ВС РФ сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия на Купянском направлении сорвала очередные попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) организовать разведку боем и перебросить военнослужащих.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Запад" полковника Сергея Зыбинского, украинские боевики в течение суток дважды пытались провести разведывательные мероприятия у Грениковки и усилить свою группировку неподалёку от населённого пункта Першетравнево.

Отмечается, что все планы Киева были обречены на провал.

Источник агентства также подчеркнул: российские войска, используя самоходные гаубицы "Мста-С" и орудия "Гиацинт", уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении.

18 марта офицер Евгений Половодов информировал, что армия РФ в районе Купянска сорвала две ротации подразделений ВСУ и переброску дополнительных резервов.