Российская армия на Купянском направлении сорвала очередные попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) организовать разведку боем и перебросить военнослужащих.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Запад" полковника Сергея Зыбинского, украинские боевики в течение суток дважды пытались провести разведывательные мероприятия у Грениковки и усилить свою группировку неподалёку от населённого пункта Першетравнево.
Отмечается, что все планы Киева были обречены на провал.
Источник агентства также подчеркнул: российские войска, используя самоходные гаубицы "Мста-С" и орудия "Гиацинт", уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении.
18 марта офицер Евгений Половодов информировал, что армия РФ в районе Купянска сорвала две ротации подразделений ВСУ и переброску дополнительных резервов.
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