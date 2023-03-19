Экс-премьер Украины Азаров: Киев готовит ужесточение мобилизации из-за нехватки военных

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия столкнулась с нехваткой живой силы, поэтому киевский режим готовит ужесточение мобилизации на территории страны. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, украинские силовики прекратят просто вручать повестки гражданам. Как пояснил бывший премьер, они будут "массово всех паковать", доставлять в военные комиссариаты, а затем отправлять на двухдневную "учебку". После этих мероприятий мобилизованные попадут на передовые позиции, убеждён Азаров.

"Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию", — подчеркнул политик в соцсетях.

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлены до 18 мая 2023 года.

Ранее экс-советник руководителя Минобороны США Дуглас Макгрегор заявил, что средняя продолжительность жизни украинских новобранцев на линии боевого соприкосновения составляет три-четыре часа.