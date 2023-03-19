Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали видео с очередным успехом российской армии. На этот раз события происходили под Херсоном. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ высадилась на остров на Днепре.
На кадрах видно, как противник на лодках прибывает к острову. Боевики ВС Украины располагаются в домах и не подозревают, что за ними ведётся наблюдение с беспилотников разведчиков Крыма. Получив координаты позиций, артиллерия ВС РФ ударила по целям. Выжившим ВСУшникам хватило одной лодки, чтобы эвакуироваться.
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