RV: под Херсоном военнослужащими ВС России ликвидирован десант спецгруппы ВС Украины

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали видео с очередным успехом российской армии. На этот раз события происходили под Херсоном. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ высадилась на остров на Днепре.

На кадрах видно, как противник на лодках прибывает к острову. Боевики ВС Украины располагаются в домах и не подозревают, что за ними ведётся наблюдение с беспилотников разведчиков Крыма. Получив координаты позиций, артиллерия ВС РФ ударила по целям. Выжившим ВСУшникам хватило одной лодки, чтобы эвакуироваться.