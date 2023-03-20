Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего "ордер на арест" президента России Владимира Путина, вызвало резонанс в Сети. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что для международного права такие действия будут чудовищными.
Он уверен, что доверие к органу подорвано, так как произошёл крах основ и принципов права. Судьи МУС зря разыгрались подобным образом, подняв руку на ядерную державу, уверен Медведев.
"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд — лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут", — пригрозил политик, порекомендовав судьям чаще смотреть в небо.
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