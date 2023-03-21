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Кедми о катастрофических для США действиях России и Китая: "Рухнула вся основа"

1:33
Силовые структуры

Попытки Вашингтона установить контроль над поставками энергосырья в КНР не увенчались успехом. Провокационные планы США сорвала Россия.

Кедми о катастрофических для США действиях России и Китая: "Рухнула вся основа"

Внешнеполитическими решениями Кремль лишил Штаты важного преимущества в противостоянии с Пекином, заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, США еще несколько лет назад считали, что контролируют Ближний Восток и имеют эффективные рычаги давления на страны мира, в том числе на КНР. Штаты фактически управляли потоками энергетического сырья, и могли перекрыть поставки в любую страну.

Сейчас ситуация изменилась, поскольку РФ не устраивало это. На протяжении нескольких лет Россия расширяла сотрудничество с Тегераном и Пекином, что позволило оставить Вашингтон без преимущества на международной арене. Москва начала осуществлять в КНР поставки нефти и газа, лишив США рычага давления на китайские власти, а позже выступила посредником в нормализации китайско-иранских отношений.

"Они стали сближаться с РФ исходя из того, что российское влияние на Иран более надёжно для обеспечения безопасности арабского мира, чем американские заверения. А когда в это вмешался Китай, которому нужна нефть, всё было закончено. Рухнула вся основа американской политики, чтобы овладеть энергопотоками на Китай", — в прямом эфире программы "Соловьёв LIVE" отметил Кедми.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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