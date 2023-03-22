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Яровая: США проводили эксперименты над боевиками ВСУ в своих биолабораториях

1:01
Силовые структуры

Американцы ставили эксперименты над военными ВСУ в своих биологических лабораториях на Украине. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Яровая: США проводили эксперименты над боевиками ВСУ в своих биолабораториях

По её словам, американские специалисты сознательно заставляли украинских боевиков употреблять препараты, содержащие наркотики, для повышения уровня агрессии. Она считает, что именно поэтому военные ВСУ зачастую идут на чудовищные правонарушения.

"США планировали использование Украины как агрессивного военного полигона против России", — сказала Яровая на брифинге после итогового заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США.

Как пояснила зампред Госдумы, американские власти открывали лаборатории на Украине под видом медико-биологического проекта.

Ранее представители Минобороны РФ заявили, что Вашингтон до сих пор не деактивировал свои биолабы в украинских регионах.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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