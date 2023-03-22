Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Симоньян опубликовала пост с призывом молиться о преодолении снарядного голода на СВО
Комоедов: беспилотники ВСУ нужно уничтожать, пока они не долетели до Крыма
Шойгу: два из трёх дронов ВСУ, атаковавших Севастополь, уничтожили девушки-военнослужащие
Советник Пушилина: численность ВСУ в Донецкой Народной Республике не позволяет им контратаковать
Польский наёмник Садзиковский умер в полевом госпитале ВСУ по неизвестной причине
Hogwarts Legacy обошла CS:GO, Dota 2, Fortnite по количеству зрителей на Twitch
РИА Новости: от новой помощи Украине в виде снарядов с обеднённым ураном пострадают все
Коротченко призвал создать в РФ командование ядерных сил в ответ на поставки ВСУ снарядов с ураном
КП: врач Орлова сообщила, что певице Алле Пугачёвой повредили лицевой нерв во время пластической операции

Бартош призвал Британию испытать снаряды с обеднённым ураном на собственных гражданах

0:47
Силовые структуры

Мир уже стал свидетелем ужасных последствий, вызванных применением боеприпасов, содержащих обеднённый уран. В свете этих событий военный эксперт Александр Бартош считает, что Британия, вероятно, создаёт потенциальную онкологическую угрозу для будущих поколений в новых регионах России. Ранее Лондон обвинял Москву в распространении дезинформации относительно опасности применения новых снарядов.

Бартош призвал Британию испытать снаряды с обеднённым ураном на собственных гражданах

"Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обеднённого урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии", — заявил эксперт в беседе с газетой "Взгляд".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Удар возмездия: ракеты бьют по аэродрому Одессы, с которого атаковали Джанкой 

В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Ракеты ВС РФ бьют по аэродрому в Одессе, с которого дроны вылетели атаковать Джанкой
Корнилов: Лондон услышал предупреждение Путина об ответе на снаряды с обеднённым ураном
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина
Эксперты объяснили, в чём опасность снарядов с обеднённым ураном
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
Шойгу о решении Британии передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном: России есть чем ответить
Украина планирует прорвать сухопутный мост в Крым
Украина планирует прорвать сухопутный мост в Крым
Последние материалы
Симоньян опубликовала пост с призывом молиться о преодолении снарядного голода на СВО
Комоедов: беспилотники ВСУ нужно уничтожать, пока они не долетели до Крыма
Шойгу: два из трёх дронов ВСУ, атаковавших Севастополь, уничтожили девушки-военнослужащие
Советник Пушилина: численность ВСУ в Донецкой Народной Республике не позволяет им контратаковать
Польский наёмник Садзиковский умер в полевом госпитале ВСУ по неизвестной причине
Hogwarts Legacy обошла CS:GO, Dota 2, Fortnite по количеству зрителей на Twitch
"Нормальные люди так не делают": Путин ответит на убийство россиян обеднённым ураном
РИА Новости: от новой помощи Украине в виде снарядов с обеднённым ураном пострадают все
Коротченко призвал создать в РФ командование ядерных сил в ответ на поставки ВСУ снарядов с ураном
КП: врач Орлова сообщила, что певице Алле Пугачёвой повредили лицевой нерв во время пластической операции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников