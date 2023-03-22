Бартош призвал Британию испытать снаряды с обеднённым ураном на собственных гражданах

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мир уже стал свидетелем ужасных последствий, вызванных применением боеприпасов, содержащих обеднённый уран. В свете этих событий военный эксперт Александр Бартош считает, что Британия, вероятно, создаёт потенциальную онкологическую угрозу для будущих поколений в новых регионах России. Ранее Лондон обвинял Москву в распространении дезинформации относительно опасности применения новых снарядов.

"Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обеднённого урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии", — заявил эксперт в беседе с газетой "Взгляд".