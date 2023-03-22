Мир уже стал свидетелем ужасных последствий, вызванных применением боеприпасов, содержащих обеднённый уран. В свете этих событий военный эксперт Александр Бартош считает, что Британия, вероятно, создаёт потенциальную онкологическую угрозу для будущих поколений в новых регионах России. Ранее Лондон обвинял Москву в распространении дезинформации относительно опасности применения новых снарядов.
"Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обеднённого урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии", — заявил эксперт в беседе с газетой "Взгляд".
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