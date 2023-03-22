Сивков: применение на Украине урановых снарядов грозит "страшными последствиями"

Если Киев захочет создать грязную бомбу из урановых снарядов, он может использовать для этого отходы атомных электростанций. Сами же боеприпасы, которые обещает поставить Британия, снаряды с урановым сердечником — это бронебойные снаряды, ими бьют только по бронетехнике, именно по тяжёлым танкам, объяснил в беседе с Pravda.Ru военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, такие снаряды очень опасны тем, что урановая пыль, которая остаётся после их применения, при попадании в цель создаёт зону заражения.

"Во-первых, сам по себе активный 238 уран, несмотря на то, что он не так активно делится, как 235, период полураспада у него очень большой, но он всё равно фонит. Во-вторых, 238 уран — это тяжёлый металл. Попадание в организм — это генетические мутации плюс онкология", — заметил аналитик.

Он напомнил, что эти снаряды уже применялись активно в Сербии, Югославии в районе Косово. И сейчас там зоны бедствия, люди болеют страшным образом онкологией. Второе место — это Ирак. Там тоже активно их применяли, и также есть зоны бедствия.

"Наше Министерство иностранных дел уже сделало заявление о том, что Россия будет рассматривать применение этих снарядов как применение грязной ядерной бомбы на этом театре со всеми вытекающими последствиями. То, что эти снаряды будут применены, это будет локальная экологическая катастрофа. Локальная. В зонах, где они будут применены, людям жить будет практически нельзя. Это будет хуже, чем Чернобыль", — заключил собеседник издания.