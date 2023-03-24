NZZ: в Донбассе заметили бронемашину Eagle из Швейцарии, запретившей передачу техники Киеву

Испанскому фотографу Хосе Колону удалось запечатлеть в Донбассе бронемашину Eagle 1 из Швейцарии, власти которой запретили поставки военной техники на Украину, пишет Neue Zurcher Zeitung.

По информации издания, производством машин Eagle занимается швейцарская компания Mowag, входящая в состав американской группы General Dynamics Land Systems.

"Eagle I припаркован перед культурным учреждением в центре населённого пункта Часов Яр", — сказано в материале.

Журналисты NZZ добавили, что пока неизвестно, как техника из Швейцарии оказалась в зоне активных боевых действий в Донбассе.

Ранее сообщалось, что эксперты из России и Украины в Швейцарии ведут переговоры по поводу урегулирования конфликта через две частные организации. Как отмечает RTS, стороны намерены поддерживать "непрямую коммуникацию".