Испанскому фотографу Хосе Колону удалось запечатлеть в Донбассе бронемашину Eagle 1 из Швейцарии, власти которой запретили поставки военной техники на Украину, пишет Neue Zurcher Zeitung.
По информации издания, производством машин Eagle занимается швейцарская компания Mowag, входящая в состав американской группы General Dynamics Land Systems.
"Eagle I припаркован перед культурным учреждением в центре населённого пункта Часов Яр", — сказано в материале.
Журналисты NZZ добавили, что пока неизвестно, как техника из Швейцарии оказалась в зоне активных боевых действий в Донбассе.
Ранее сообщалось, что эксперты из России и Украины в Швейцарии ведут переговоры по поводу урегулирования конфликта через две частные организации. Как отмечает RTS, стороны намерены поддерживать "непрямую коммуникацию".
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МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.