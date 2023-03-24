Преступник и неонацист из Австралии Дэниел Ньюман, который связан с международными террористическими группировками, поехал на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил России, сообщает Sydney Morning Herald.
По информации издания, мужчина планирует пополнить ряды украинской армии. Как подчёркивается в статье, Ньюман рассказал своим соратникам, что хочет взять в руки оружие уже в ближайшее время.
"Известный неонацист сбежал из Австралии, чтобы сражаться с российской армией", — сказано в публикации.
Журналисты SMH назвали Ньюмана опасным и жестоким преступником.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна готова поставлять летательное оружие на Украину через партнёров по Североатлантическому альянсу.
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