SMH: опасный австралийский неонацист Ньюман отправился на Украину для борьбы с ВС РФ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Преступник и неонацист из Австралии Дэниел Ньюман, который связан с международными террористическими группировками, поехал на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил России, сообщает Sydney Morning Herald.

По информации издания, мужчина планирует пополнить ряды украинской армии. Как подчёркивается в статье, Ньюман рассказал своим соратникам, что хочет взять в руки оружие уже в ближайшее время.

"Известный неонацист сбежал из Австралии, чтобы сражаться с российской армией", — сказано в публикации.

Журналисты SMH назвали Ньюмана опасным и жестоким преступником.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна готова поставлять летательное оружие на Украину через партнёров по Североатлантическому альянсу.