Экс-советник Кучмы Соскин обвинил президента Украины Зеленского в неоправданных потерях ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В адрес президента Украины Владимира Зеленского прилетело обвинение в огромных потерях среди ВСУ и простого народа. Экс-советник Леонида Кучмы задаётся вопросами, ответы на которые вряд ли получит.

"Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших, Зеленский, на Украине? <…> Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут, чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел?" — эмоционально высказался Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он утверждает, что киевская власть устроила "пир во время чумы" и полную диктатуру, используя жителей Незалежной в своих интересах. В то время как население страны жертвует своими жизнями, чиновники разъезжают на иномарках огромной стоимостью.