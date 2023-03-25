В адрес президента Украины Владимира Зеленского прилетело обвинение в огромных потерях среди ВСУ и простого народа. Экс-советник Леонида Кучмы задаётся вопросами, ответы на которые вряд ли получит.
"Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших, Зеленский, на Украине? <…> Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут, чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел?" — эмоционально высказался Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Он утверждает, что киевская власть устроила "пир во время чумы" и полную диктатуру, используя жителей Незалежной в своих интересах. В то время как население страны жертвует своими жизнями, чиновники разъезжают на иномарках огромной стоимостью.
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Звёзды дают концерты для раненых бойцов и участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса.