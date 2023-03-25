Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разочарован снижением аппетита Европейского Союза к санкциям против России.
Об этом сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Сегодня уже гораздо меньше желания, аппетита на новые санкции. Думаю, что имеется, так сказать, усталость", — заявил польский премьер.
Однако он похвастался, что Варшава сегодня — "режиссёр" новых санкционных пакетов против Кремля и показывает Европейской комиссии на те лазейки, которые РФ использует для обхода санкций.
Моравецкий, по всей вероятности, забыл, что аппетит приходит во время еды. И голодные украинцы, напротив, вырывают из рук толерантных граждан Евросоюза всё, что можно, подытожил ведущий Первого канала.
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