Польша разочарована снижением аппетита Евросоюза к антироссийским санкциям

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разочарован снижением аппетита Европейского Союза к санкциям против России.

Об этом сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Сегодня уже гораздо меньше желания, аппетита на новые санкции. Думаю, что имеется, так сказать, усталость", — заявил польский премьер.

Однако он похвастался, что Варшава сегодня — "режиссёр" новых санкционных пакетов против Кремля и показывает Европейской комиссии на те лазейки, которые РФ использует для обхода санкций.

Моравецкий, по всей вероятности, забыл, что аппетит приходит во время еды. И голодные украинцы, напротив, вырывают из рук толерантных граждан Евросоюза всё, что можно, подытожил ведущий Первого канала.