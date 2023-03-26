Кадыров лично представил бойцам полка "Север" нового командира, заменившего Делимханова

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своей поездке в расположение полка "Север", где познакомил бойцов с новым командиром Ибрагимом Исмаиловым.

Бывший руководитель подразделения Алибек Делимханов, напомнил Кадыров в своём Telegram-канале, сейчас занимает пост помощника директора Росгвардии.

"Могу уверенно сказать, что он (Ибрагим Исмаилов. — Прим. ред.) отважный и мужественный боевой офицер, который отлично зарекомендовал себя как в борьбе против террористов, так и в зоне проведения СВО", — добавил глава Чечни.

Он также напомнил бойцам, что их первоочередная задача — ликвидация "шайтанов и сатанистов" на территории Донбасса и Украины.