Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своей поездке в расположение полка "Север", где познакомил бойцов с новым командиром Ибрагимом Исмаиловым.
Бывший руководитель подразделения Алибек Делимханов, напомнил Кадыров в своём Telegram-канале, сейчас занимает пост помощника директора Росгвардии.
"Могу уверенно сказать, что он (Ибрагим Исмаилов. — Прим. ред.) отважный и мужественный боевой офицер, который отлично зарекомендовал себя как в борьбе против террористов, так и в зоне проведения СВО", — добавил глава Чечни.
Он также напомнил бойцам, что их первоочередная задача — ликвидация "шайтанов и сатанистов" на территории Донбасса и Украины.
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