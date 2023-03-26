Военный аналитик Белл: до окончания спецоперации ВС РФ осталось одно наступление ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Готовящееся контрнаступление ВСУ станет последним в украинском конфликте, уверен военный аналитик из США Шон Белл.

По его словам, украинская армия уже выдыхается, а западные страны не могут увеличить размер военной помощи.

"Наступление, даже если оно будет успешным, в конечном итоге выдохнется. Западная военная поддержка хрупка, уже есть признаки того, что поставки вооружения ограничены", — пояснил Белл в интервью американскому изданию Sky News.

Ранее адмирал ВМФ США раскритиковал Белый дом за излишнюю военную помощь украинским властям, которая привела к значительному ослаблению американской армии.