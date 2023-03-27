Варшава не собирается предоставлять Вооружённым силам Украины (ВСУ) все свои боевые самолёты МиГ-29, сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.
По его словам, сейчас Польша и Украина предпочитают держать в секрете логистику поставок. При этом он не исключил, что в скором времени информация о передаче истребителей будет обнародована сотрудниками Минобороны Польши.
"Думаю, мы не будем отдавать всё. Точно не в одной партии", — подчеркнул Яблоньский в эфире радио RMF.
На вооружении Польши находятся 28 боевых самолётов Миг-29, дислоцированные в Мальборке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ срочно нуждаются в оружии и современных истребителях для активных атак.
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