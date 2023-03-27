Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Оперная певица Мария Максакова высмеяла вокальные данные Любови Казарновской
РИА Новости: с 1 апреля в России будет запущен цифровой рубль
Певица Алёна Кравец: Алла Пугачёва избавилась от собственности в России и "сожгла все мосты"
Китайцев взбесил ответ НАТО на слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии
Рогозин рассказал о призывах ВСУ к солдатам ВС РФ сдаваться "эротическим голосом"
В Минобороны Украины призвали не спрашивать о планируемом наступлении ВСУ
Рогов: ВСУ сосредоточили до 75 тысяч боевиков на Запорожском направлении
ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент республики
Российские онлайн-кинотеатры удалили фильмы с уехавшим в США актёром Андреем Бурковским

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29

0:52
Силовые структуры

Варшава не собирается предоставлять Вооружённым силам Украины (ВСУ) все свои боевые самолёты МиГ-29, сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29

По его словам, сейчас Польша и Украина предпочитают держать в секрете логистику поставок. При этом он не исключил, что в скором времени информация о передаче истребителей будет обнародована сотрудниками Минобороны Польши.

"Думаю, мы не будем отдавать всё. Точно не в одной партии", — подчеркнул Яблоньский в эфире радио RMF.

На вооружении Польши находятся 28 боевых самолётов Миг-29, дислоцированные в Мальборке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ срочно нуждаются в оружии и современных истребителях для активных атак.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Житель Гуляйполя убил боевика ВСУ и ранил его сослуживцев

Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: житель подконтрольного Киеву Гуляйполя устроил самосуд над боевиками ВСУ
Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова: "В точку"
"В точку": Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова
Начинается заключительная глава СВО — военный аналитик Белл
Немцы пожаловались на банкротство из-за отсутствия русских — Schwaebische Zeitung
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
Ответом РФ на применение снарядов с ураном на Украине могут стать боеприпасы с вольфрамом
Только лопаты остались: британцы захейтили генерала Бэрронса за обращение к Путину
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Последние материалы
Замглавы МИД Польши Яблоньский: Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29
Певица Алёна Кравец: Алла Пугачёва избавилась от собственности в России и "сожгла все мосты"
Китайцев взбесил ответ НАТО на слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии
Рогозин рассказал о призывах ВСУ к солдатам ВС РФ сдаваться "эротическим голосом"
В Минобороны Украины призвали не спрашивать о планируемом наступлении ВСУ
Рогов: ВСУ сосредоточили до 75 тысяч боевиков на Запорожском направлении
ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент республики
Российские онлайн-кинотеатры удалили фильмы с уехавшим в США актёром Андреем Бурковским
ВСУ совершили попытку артобстрела Мелитополя, пострадали четыре человека
РИА Новости: США ищут способ рассорить Москву и Пекин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников