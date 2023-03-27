Declassified UK: инструкторы НАТО обучили военных ВСУ в Британии обращению со снарядами с обеднённым ураном

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ прошли обучение по применению снарядов с обеднённым ураном в Великобритании. Об этом заявило издание Declassified UK со ссылкой на видео Министерства обороны страны под названием: "начинают знакомить наводчиков, заряжающих и командующих с типами боеприпасов для танков Challenger 2".

Перед украинскими бойцами расставлены различные снаряды, в том числе и урановые. Но последние были помечены как "инертные", а это, вероятно, означает, что это лишь копии.

Ситуация может обостриться из-за присутствия на учениях американского военного после опровержения Белым домом факта отправки снарядов с обеднённым ураном для нужд ВСУ, сообщает источник.

"Представитель министерства обороны сказал СМИ, что "воздействие на личное здоровье и окружающую среду от использования боеприпасов с обеднённым ураном, вероятно, будет низким", — пишет Declassified UK.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.