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Дандыкин про готовящееся наступление ВСУ: Им только шапки-невидимки помогут

0:58
Силовые структуры

Сейчас украинская армия теряет по батальону солдат ежедневно, а все разговоры о готовящемся наступлении — это популизм Владимира Зеленского и Генштаба ВСУ, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Дандыкин про готовящееся наступление ВСУ: Им только шапки-невидимки помогут

Российские войска продолжают идти вперёд, имея огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах, напомнил капитан 1-го ранга запаса. К тому же, добавил он, на всех освобождённых территориях возводятся надёжные укрепления, а для контрудара ВСУ потребуется форсировать Днепр.

"У нас там внушительная оборона не в один эшелон. И там у нас все заминировано. ВСУ даже не помогут маскхалаты. Им только шапки-невидимки помогут", — отметил Дадыкин в интервью изданию "Украина.ру".

У неприятеля отсутствуют необходимые средства для переправы, пояснил военный эксперт, и противник понимает, что "это путевка в один конец".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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