Мобильные пункты по вербовке в ЧВК "Вагнер" развернули в Коми

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Жителям Коми предложили пополнить ряды ЧВК "Вагнер" за оклад в 240 тысяч рублей. Записаться в добровольцы можно через мобильные пункты, которые приехали в республику.

Предлагаемая ЧВК "Вагнер" зарплата втрое превышает средний заработок по региону. Те, кто успешно выполняет задачи, могут рассчитывать на поощрение в размере пяти окладов.

Местные жители делятся в социальных сетях видео с мобильными пунктами набора в ЧВК. Некоторые из них считают, что служба в рядах "вагнеровцев" является отличной возможностью для тех, кто "устал работать за копейки".

Пункты наборы в ЧВК развернулись в десятках российских городов.