Мобильные пункты по вербовке в ЧВК "Вагнер" развернули в Коми

Жителям Коми предложили пополнить ряды ЧВК "Вагнер" за оклад в 240 тысяч рублей. Записаться в добровольцы можно через мобильные пункты, которые приехали в республику.
Предлагаемая ЧВК "Вагнер" зарплата втрое превышает средний заработок по региону. Те, кто успешно выполняет задачи, могут рассчитывать на поощрение в размере пяти окладов.
Местные жители делятся в социальных сетях видео с мобильными пунктами набора в ЧВК. Некоторые из них считают, что служба в рядах "вагнеровцев" является отличной возможностью для тех, кто "устал работать за копейки".
Пункты наборы в ЧВК развернулись в десятках российских городов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.